النفط حائر بين تراجع الأسواق ومؤشرات على شح المعروض

استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر اليوم الجمعة حيث تجاذبها بيع واسع النطاق في شتى الأسواق ومؤشرات على شح تدريجي لإمدادات الخام.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسعة سنتات عن الإغلاق السابق لتسجل 51.12 دولار للبرميل لكنها ما زالت باتجاه تراجع أسبوعي بنحو 2%.



وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 47.17 دولار للبرميل لكنها صوب تراجع أسبوعي يتجاوز 3%.



وتعاني أسعار النفط تحت وطأة تراجع أسواق المال عموما بما فيها أسواق الأسهم الأميركية والآسيوية التي تشهد عزوف المستثمرين وسط شكوك متزايدة في قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ برنامجه الاقتصادي وهو ما يوازن أثر مؤشرات على شح المعروض بأسواق الخام.