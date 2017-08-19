تراجع عدد حفارات النفط الأميركية لـ 763 منصة

أظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثاني في ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي تقلص فيه الشركات خطط الإنفاق مع انخفاض أسعار الخام بحسب رويترز.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع 5 حفارات في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس ليصل العدد الإجمالي إلى 763 منصة.

ويقابل هذا العدد 406 منصات حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 56 أسبوعا من 64 أسبوعا منذ بداية يونيو 2016. وعدد الحفارات مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي إلى 9.4 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى 9.9 مليون برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016 بحسب توقعات اتحادية.

وضغطت تلك الزيادة في الإنتاج على أسعار الخام في الأشهر الماضية. ووضع عدد من شركات الاستكشاف والإنتاج برامج إنفاق طموحة لعام 2017 عندما كانت تتوقع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي عن مستوياتها الحالية البالغة نحو 48.50 دولار للبرميل.

ورغم تخفيضات الإنفاق التي جرى الإعلان عنها في الآونة الأخيرة فإن شركات الاستكشاف والإنتاج ما زالت تعتزم إنفاق أموال أكثر مما أنفقتها في العام الماضي.