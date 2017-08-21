توقعات بانخفاض حاد لمعروض "أوبك" في أغسطس

توقعت شركة "بترو لوجيستكس" التي تتبع شحنات منظمة "أوبك"، اليوم الإثنين، أن ينخفض معروض المنظمة من النفط الخام بواقع 419 ألف برميل يوميا في أغسطس، في انعكاس لخطط السعودية لخفض الصادرات وتخفيضات من منتجين آخرين.

وقال دانييل جربر، الرئيس التنفيذي لبترو لوجيستكس: "من المتوقع أن يبلغ متوسط الإمدادات من 14 دولة عضو بأوبك 32.8 مليون برميل يومياً في أغسطس، ما يمثل تراجعا قدره 419 ألف برميل مقارنة بأعلى مستوى في 2017 خلال يوليو".

وتابع: "انخفضت صادرات أوبك من النف الخام كثيرا بواقع 750 ألف برميل يومياً في النصف الأول من أغسطس. لوحظت زيادة في صادرات أميركا اللاتينية، في حين شهدت منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا انخفاضات".

يذكر أن "بترو لوجيستكس" تتخذ من جنيف مقرا لها، وهي واحدة من بين عدد من شركات الاستشارات التي تقدر إمدادات "أوبك" من خلال تتبع شحنات الناقلات.