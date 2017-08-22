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أوبك تتجه لمناقشة إنهاء أو تمديد خفض الإنتاج في نوفمبر

المصدر: القاهرة - رويترز
منصة للنفط
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قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق لتلفزيون الكويت أمس الاثنين إن أوبك ستناقش خلال اجتماع يُعقد في نوفمبر/تشرين الثاني ما إذا كانت ستمدد أم تنهي تخفيضات الإنتاج.

وأضاف المرزوق "اجتماعنا القادم في نهاية نوفمبر، الاجتماع الوزاري لأوبك ،من أهم البنود لهذا الاجتماع هو مصير الاتفاق لتمديد أو إنهاء خفض الانتاج. هل في حاجة أن يتم تمديد اتفاق الخفض أم لا يكون هناك حاجة وتكون هناك استراتيجية معينة للخروج ولتعديل الإنتاج مرة أخرى لجميع الدول لترجع إلى ما كانت عليه قبل الخفض".

وقال إن "المخزون النفطي خلال الأسابيع الماضية انخفض بأكثر مما كان متوقعا. وكانت التوقعات في أحد الأسابيع مليوني برميل يوميا انخفض 6 ملايين ونصف تقريبا يوميا".

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#أوبك, #نفط, #أسواق, #اقتصاد, #طاقة

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