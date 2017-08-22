لجنة أوبك وغير الأعضاء تقدر الالتزام عند 94% في يوليو

قال مصدران مطلعان إن اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من أوبك ودول غير أعضاء في المنظمة تقدر نسبة الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط عند 94% في يوليو تموز.



وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بمراقبة مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج اجتماعها في فيينا اليوم وهي تتألف من مسؤولين عن الكويت وفنزويلا والجزائر الأعضاء في أوبك إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان من خارج المنظمة. وحضرت السعودية، الرئيس الحالي لأوبك، الاجتماع أيضا.

من جهة أخرى توقعت شركة "بيترو لوجيستيك" التي تتابع شحنات منظمة أوبك أن ينخفض معروض أوبك بنحو 420 ألف برميل يوميا في أغسطس، ما يعكس خطط السعودية بخفض الصادرات وتخفيض الإنتاج من منتجين آخرين.



وأشارت "بيترو لوجستكس" إلى أن متوسط الإمدادات من أوبك سينخفض إلى نحو 33 مليون برميل يوميا في أغسطس، بانخفاض بنحو 420 ألف برميل عن يوليو.

