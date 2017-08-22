مؤشرات على تقلص المعروض تدعم أسعار النفط

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع تلقيه دعماً من احتمال تراجع المعروض العالمي تدريجياً، في حين حد ارتفاع إنتاج النفط الصخري من المكاسب.

واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت على 51.66 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير على خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في التعاملات الآجلة ليستقر عند 47.37 دولار للبرميل.

وقال فؤاد رزق زاده، محلل السوق في "فوركس دوت كوم" للسمسرة في العقود الآجلة: "تتراجع مخزونات الخام الأميركية بإطراد في الأسابيع الأخيرة".

وتابع: "إذا استمر الاتجاه النزولي للمخزونات، نستطيع توقع صعود النفط لاسيما في ظل القيود الحالية على الإمدادات من أوبك وروسيا".

وتراجعت مخزونات الخام التجارية الأميركية نحو 13%، من ذروتها المسجلة في مارس إلى 466.5 مليون برميل.

وتخطى مستوى إنتاج الخام الأميركي 9.5 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، إلا أن المحللين يقولون إن وتيرة النمو قد تتباطأ قريباً مع خفض شركات الطاقة عدد منصات الحفر.