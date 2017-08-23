إدارة الطاقة: المخزونات الأميركية تهبط 3.3 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس، مقابل توقعات محللين بهبوط قدره 3.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 503 آلاف برميل، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير انخفض 104 آلاف برميل يوميا. وتراجع معدل تشغيل المصافي بواقع 0.7 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع لرويترز انخفاضها 643 ألف برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بواقع 28 ألف برميل مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 93 ألف برميل.

وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 605 آلاف برميل يوميا.