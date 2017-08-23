النفط يتراجع وسط مخاوف من زيادة الإمدادات الليبية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف.



وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت الدولي 51.75 دولار للبرميل متراجعة 12 سنتا أو 0.2% عن مستواها عند الإغلاق السابق.



وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 11 سنتا أو 0.2% إلى 47.72 دولار للبرميل.



وبدأ حقل الشرارة النفطي وهو أكبر حقول ليبيا في الإنتاج من جديد بشكل تدريجي يوم الثلاثاء بعد إغلاقه.

إلى ذلك، قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وانخفضت مخزونات الخام 3.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس آب إلى 465.6 مليون برميل بينما توقع المحللون تراجعها 3.5 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 462 ألف برميل.



وأظهرت الأرقام أن استهلاك الخام بمصافي التكرير بلغ 73 ألف برميل يوميا.



وزادت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض 643 ألف برميل.



وارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة مليوني برميل مقارنة مع توقعات بأن تزيد 93 ألف برميل.



وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام 81 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 7.5 مليون برميل يوميا.