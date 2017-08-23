روسيا أكبر مورد نفطي للصين للشهر الخامس على التوالي

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الأربعاء، أن روسيا احتفظت بالمركز الأول بين موردي النفط الخام للصين للشهر الخامس على التوالي في يوليو.

وبلغت شحنات النفط الواردة من روسيا في الشهر الماضي 4.97 مليون طن أو نحو 1.17 مليون برميل يومياً، بزيادة 54.1% عن الشهر ذاته في العام الماضي.

وجاءت السعودية في المركز الثاني، إذ بلغ حجم صادراتها النفطية للصين 3.99 مليون طن أو حوالي 940 ألف برميل يومياً، بانخفاض 0.8% عن مستواه قبل عام.

ونزلت الشحنات من أنغولا ثالث أكبر مورد للصين في يوليو 17.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 3.91 مليون طن أو 921 ألفا و250 برميلاً.