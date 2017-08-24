أوبك والمستقلون يجتمعون في سبتمبر وتمديد الاتفاق مطروح

قال بيان لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن الاجتماع التالي للجنة الوزارية المشتركة بين المنظمة والمنتجين المستقلين، سيعقد في فيينا يوم 22 سبتمبر المقبل.

وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك تمديد خفض الإمدادات لما بعد الربع/1 من 2018، للتأكد من استعادة السوق توازنها.

ولفتت اللجنة إلى أنها تنوي دعوة كل من ليبيا ونيجيريا لحضور الاجتماعات المزمعة.

من ناحية أخرى، قالت لجنة المراقبة لاتفاق "أوبك" والمستقلين، إن مخزونات النفط التجارية انخفضت في يوليو، فيما المخزونات العائمة في تراجع منذ يونيو.

وكانت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون قد اتفقوا على خفض إنتاج الخام بنحو 1.8 مليون برميل يومياً حتى مارس 2018، للتخلص من تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.