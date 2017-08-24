هيئة الكهرباء: سندفع للمواطن إذا زاد إنتاجه عن استهلاكه

اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية هذا الأسبوع وثيقة تنظيم الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة المتصلة بنظام التوزيع في المملكة والتي تقل قدرتها الإنتتاجية عن 2 ميغاواط.

ومن المقرر بدء تطبيق هذه التشريعات والأنظمة في الأول من يوليو العام المقبل.

ويعتبر إنجاز هذا التنظيم خطوة هامة في مجال نشر تطبيقات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في المملكة، بحسب ما أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبد الله الشهري في مقابلة مع العربية، متوقعاً أن تصل القدرة الإنتاجية من الطاقات المتجددة إلى 9.5 غيغاواط من بحلول عام 2023، جزء منها من الطاقة الشمسية المتجددة المرتبطة بمنظومة النقل، وجزء آخر من الطاقة المتجددة المرتبطة بمنظومة التوزيع.

واعتبر أن الخطوة الثانية ترتبط بكيفية التشجيع على التوسع في استخدام هذه التقنية.

وقال الشهري إن تأهيل المقاولين للطاقة الشمسية هو مسؤولية الشركة السعودية للكهرباء، لوضع برنامج تأهيلي للقيام بعملية التوصيل وربطها بشبكة التوزيع لعدم حدوث ضرر على المستهلك.

ويعتمد هذا التنظيم على أسلوب صافي القياس للطاقة المستهلكة في المنشأة أو المسكن من جهة والطاقة الفائضة والمصدرة إلى الشبكة الوطنية من جهة ثانية، حيث يتم خصم الطاقة المصدرة إلى الشبكة من فاتورة المستهلك، والتي سيصل حجم الاستثمارات فيها 30 مليار دولار على الأقل.

وفي هذا السياق، أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء أنه سيتم دفع مبلغ للمواطن الذي يزيد إنتاجه عن استهلاكه.