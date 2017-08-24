الفالح: أرامكو ستوقع اتفاق مصفاة يونان بالصين في 6 أشهر

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يتوقع أن تقوم شركة أرامكو السعودية بتوقيع اتفاق نهائي مع بتروتشاينا، ثاني كبرى شركات التكرير التي تديرها الدولة في الصين، في غضون ستة أشهر للاستثمار في مصفاتها بإقليم يونان.



وذكر الفالح أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تهدف إلى المضي قدما في استثماراتها النفطية في الصين لتصبح أكبر مورد لإمدادات الخام إلى البلاد ولاعبا رئيسيا فيها.



وقال الفالح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة أرامكو، إن محادثات يونان "وصلت إلى مراحل متقدمة ونهدف إلى استكمال اتفاق يونان في غضون ستة أشهر".



وأضاف أن أرامكو ستملك "حصة كبيرة" في مصفاة أنينغ البالغة طاقتها 260 ألف برميل يوميا بإقليم يونان.



وتتطلع أرامكو لاستثمار ما بين مليار و1.5 مليار دولار في المصفاة وكذلك في أصول التجزئة التابعة لبتروتشاينا بحسب ما قالته مصادر لرويترز في 2015.



وتهدف بتروتشاينا لبدء تشغيل المصفاة الجديدة في أكتوبر تشرين الأول بعد تأجيله عدة مرات، وهو ما يعزز واردات الصين من النفط الخام المرتفعة بالفعل.



وقال مسؤول في بتروتشاينا لرويترز في مارس آذار إنه إذا تم استكمال صفقة المصفاة مع أرامكو، فإن شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة ستورد جزءا على الأقل من احتياجات المصفاة من الخام.



ومن المتوقع أن يعزز هذا الاستثمار دور أرامكو في قطاع التكرير الضخم بالصين، بما يضيف إلى حصتها التي تبلغ 25% في مصفاة فوجيان في جنوب شرق البلاد والتي تديرها شركة سينوبك الحكومية للتكرير.