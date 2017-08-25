وزير النفط ورئيس شركة يتبادلان منصبيهما في فنزويلا

عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم أمس الخميس وزير النفط نيلسون مارتينيز رئيسا لشركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه بينما عين رئيس الشركة إيولوخيو ديل بينو وزيرا للنفط.

وتعد هذه التغييرات الوزارية من الإجراءات الروتينية في فنزويلا، التي تواجه صعوبات في ظل انهيار الاقتصاد الاشتراكي وسط تدني أسعار النفط. ونادرا ما تأتي التغييرات بوجوه جديدة إلى الحكومة ولا يكون لها عادة تأثير يذكر على السياسة العامة.

وقال مادورو إن ديل بينو سيساعد في دفع المفاوضات بين الدول المنتجة لتعزيز أسواق الطاقة.



وأضاف أن ديل بينو سيقود الجهود الرامية لعقد "قمة بين أوبك ودول غير الأعضاء بالمنظمة لإيجاد اتفاق لتحقيق الاستقرار للأسعار".



وحث الرئيس الفنزويلي مارتينيز على خفض النفقات غير الضرورية لشركة بي.دي.في.إس.إيه والمضي قدما في خطة وضعها العاملون بالشركة.



ورغم أن الشركة الحكومية تسيطر على أكبر احتياطيات نفطية في العالم، تواجه بي.دي.في.إس.إيه صعوبات في ظل تراجع إنتاج الخام والمصافي المتداعية والتدفقات النقدية المحدودة بسبب الدعم الكبير لمبيعات الوقود المحلية.