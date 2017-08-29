أسواق النفط تصارع رياح "هارفي"

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تتأثر الأسواق بإغلاق نحو 13% من الطاقة التكريرية للخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، بعد أن ضرب إعصار "هارفي" المداري قلب صناعتها النفطية.

وساعد إغلاق مصافي النفط أسعار العقود الآجلة للبنزين الأميركي على الصعود إلى أعلى مستوى في عامين عند 1.7799 للغالون، أمس الاثنين. وبحلول الساعة 09:57 بتوقيت غرينتش سجل البنزين 1.7078 دولار.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا إلى 51.47 دولار للبرميل، بعد أن جرى تداولها مرتفعة عند 52.19 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 46.67 دولار للبرميل، بعد أن هبطت أكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وقد يؤدي تقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار إلى المزيد من التقلبات. وفيما يستعد عدد من مصافي النفط لاستئناف العمل، من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم غد الأربعاء، ليتفاقم تأثير الفيضانات الكارثية في هيوستون.

وقال أوليفر جاكوب، العضو المنتدب لتحليلات النفط لدي شركة بتروماتريكس: "يجب أن تعمل مصافي النفط في آسيا بمعدلات أعلى كي تعوض (إغلاق المصافي الأميركي)، وهو ما يدعم برنت".

لكن جاكوب حذر من أن حجم الأعمال المتوقفة في قطاع أنشطة المصب في الولايات المتحدة، لم يتضح بعد، وأن الأضرار الكبيرة في حقول النفط أو خطوط الأنابيب قد تدعم أسعار خام غرب تكساس الوسيط.

وألحقت العاصفة المدارية هارفي، التي انخفضت من إعصار، بمصافي النفط ضرراً أكبر من ذلك الذي أصاب منتجي الخام. وتتابع أسواق الخام أيضاً تعطل الإمدادات في ليبيا وكولومبيا.