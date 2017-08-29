ارتفاع أسعار البنزين بالإمارات 6% لشهر سبتمبر المقبل

أظهرت قائمة الأسعار الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة الإماراتية، ارتفاعاً بأسعار الوقود لشهر سبتمبر المقبل بمعدل 6% عن شهر أغسطس الحالي، لمختلف أنواع الوقود في محطات الدولة.

وشملت قائمة الأسعار الجديدة، ارتفاعا بنسبة 6.3% بسعر لتر البنزين السوبر من 1.89 درهم إلى 2.01 درهم تعادل 0.55 دولار، كما ارتفع لتر البنزين الخصوصي بمعدل 6.7% من 1.78 درهم إلى 1.9 درهم تعادل نحو 0.51 دولار.

كما ارتفع سعر البنزين بلس بنسبة 7% من 1.78 درهم إلى 1.83 درهم تعادل نحو 0.49 دولار، أما سعر الديزل فصعد بنسبة 6.4% إلى 2 درهم تعادل نحو 0.54 دولار من سعره للشهر الحالي البالغ 1.88 درهم.