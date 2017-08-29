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الصين تخلق أضخم كيان للطاقة في العالم بتريليون دولار

المصدر: دبي - العربية.نت
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أصبحت الصين تضم أضخم شركة للطاقة في العالم من حيث السعة الإنتاجية، بعد أن قامت بدمج أكبر منتج للفحم في البلاد Shenhua Group Corp مع China Guodian Corp واحدة من بين منتجي الطاقة الخمسة الكبار في الصين.

ووفقاً لـ"بلومبيرغ"، سيخلق هذا الاندماج كياناً بأصول تفوق التريليون دولار.

ويعد الكيان الجديد الذي أطلق عليه China Energy Investment Corp، بداية لسلسلة اندماجات ضخمة تعتزم الصين إجراءها في المستقبل بقطاع الطاقة.

وتسعى الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، إلى إعادة تنظيم قطاعها الحكومي من خلال تقليص عدد الشركات الحكومية، خاصة في ظل عبء الديون وانخفاض الإنتاجية.

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