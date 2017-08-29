فتح باب تقديم العطاءات لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي عن إطلاق مرحلة تقديم العطاءات لمشروع دومة الجندل، بمنطقة الجوف لإنتاج 400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المملكة. ويمكن التقدم للمشروع من الشركات المؤهلة من خلال المنصة الإلكترونية المتوفرة عبر الموقع www.powersaudiarabia.com.sa.

وقد أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عن تأهُل 25 شركة لمشروع دومة الجندل، وقد تم تصنيف الشركات المؤهلة إلى ثلاث فئات، هي فئة "مديري المشاريع" أو فئة "المديرين الفنيين" أو كلتا الفئتين، وذلك بناءً على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم.

وسيكون بمقدور الشركات التي لم تتمكن من اجتياز عملية التأهُّل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع المشاركة في تقديم عُرُوض التأهُّل وعروض العطاءات للمشروعات المُستقبلية التي تُطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ويأتي مشروع دومة الجندل استكمالاً للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وقد تم تحديد الموعد النهائي لاستلام وثائق المشروع في شهر يناير 2018.



وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن المملكة ملتزمة في خططها الرامية لتنويع مصادر الطاقة وإدخال الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.

وأشار الفالح إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قبل نهاية العام الحالي، انسجاماً مع استهداف الوصول إلى 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023.

وأضاف: "يسهم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة حسب رؤية 2030، التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك من خلال توفير أكثر من 7.000 فرصة عمل والتشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مما يحقق الرخاء الاقتصادي لمواطنينا تماشياً مع الأهداف المرسومة في رؤية 2030".

وقد اشتملت المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجدددة على ضرورة توطين 30% من سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، وستزيد نسبة التوطين في المراحل القادمة لضمان تحقيق أهداف البرنامج الرامية إلى توفير ودعم نمو سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تضم أيضاً مشروع سكاكا لإنتاج 300 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، والذي سيتم الإعلان عن نتائج عروضه في 13 محرم 1439 الموافق 3 أكتوبر 2017. وسيتم الإعلان عن الشركة الفائزة في 27 نوفمبر. وكلا مشروعي سكاكا ودومة الجندل هما مشروعان من فئة إنتاج الطاقة المستقل، وسيكونان مدعومين بتوقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25عاماً لمشروع سكاكا و20 عاماً لمشروع دومة الجندل.