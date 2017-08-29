مصر توقع 3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا المصري 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل العالمية وشركة ابيكس الأميركية التي تعمل وتستثمر في مصر لأول مرة ، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات للاتفاقيات الثلاث حوالي 81.4 مليون دولار كحد أدنى و23.2 مليون دولار منح توقيع لحفر 16 بئراً جديدة.

الاتفاقية الأولى مع شركة شل العالمية في منطقة امتياز شمال أم بركة بالصحراء الغربية بإجمالي استثمارات 35.5 مليون دولار، والاتفاقيتان الثانية والثالثة مع شركة أبيكس الأميركية في كل من منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية باستثمارات 26.5 مليون دولار ومنطقة غرب بدر الدين باستثمارات 19.4 مليون دولار.

وأكد وزير البترول عقب التوقيع أن الاتفاقيات الجديدة تعد من ثمار أحدث المزايدات العالمية لهيئة البترول، وأن الوزارة تتطلع إلى زيادة استثمارات البحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية والتي تعد من المناطق ذات الاحتمالات البترولية المرتفعة، خاصة أنها تضم طبقات جيولوجية جديدة تزخر باحتياطيات تتطلب المزيد من الاستثمارات والاتفاقيات والأنشطة البترولية المكثفة لتقديرها واستغلالها.