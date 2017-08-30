"هارفي" يقفز بأسعار البنزين 4% ويهبط بسعر النفط الخام

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء بينما ارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015 حيث تسببت الفيضانات التي أعقبت الإعصار هارفي في تعطيل ربع المصافي الأميركية تقريبا مما أدى لتعثر الطلب على الخام وتصاعد المخاوف من نقص الوقود.



وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 46.35 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 51.94 دولار للبرميل.



وفي سوق المنتجات المكررة كانت حركة الأسعار أشد حدة.



وزادت أسعار البنزين الأمريكية بأكثر من 3%، إلى 1.8380 دولار للجالون. وقفزت الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 31 يوليو عام 2015 لتصل إلى 1.842 دولار. كما قفزت العقود الآجلة لوقود الديزل 1.2%، إلى 1.6854 دولار وبلغت في وقت سابق أعلى مستوى منذ يوم التاسع من يناير كانون الثاني عند 1.697 دولار.



وإلى جانب تأثير الإعصار هارفي قال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 5.780 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو مؤشر على أن سوق النفط الأميركية تتحسن تدريجيا.



غير أن هذه الأرقام لا تعكس تأثير هارفي. وتنشر إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للأسبوع المنصرم اليوم الأربعاء.



وقال تجار إن بيانات إدارة معلومات الطاقة ستستغرق أسابيع لتعكس تأثير الإعصار والفيضانات بشكل كامل.