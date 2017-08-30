كردستان العراق سيدفع مليار دولار لتسوية قضية "دانة غاز"

توصل إقليم كردستان العراق إلى تسوية كاملة ونهائية مع دانة غاز وشركائها بخصوص دعوى قضائية في لندن بقيمة 2.2 مليار دولار، وسيدفع الإقليم شبه المستقل بموجب هذه التسوية مليار دولار للشركة التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، وفقا لما ذكره الجانبان اليوم الأربعاء.

وكانت دانة غاز وشركتها الأم نفط الهلال وشركاؤها، أقاموا دعوى على حكومة إقليم كردستان العراق أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي في أكتوبر 2013 تتعلق بعقدهم مع حكومة الإقليم، يتهمون فيها الحكومة بدفع مبالغ أقل من مستحقاتهم عن إنتاج سوائل الغاز.

وقالت حكومة كردستان إن القضية جاءت وسط حربها ضد الإرهاب وتضرر موازنتها من الهبوط الحاد في الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما اضطرها لتأجيل وإعادة هيكلة مدفوعات مستحقة للأطراف المتعاقدة معها.

وبموجب التسوية، سيدفع إقليم كردستان 600 مليون دولار فورا لكونسورتيوم بيرل، الذي تحوز فيه دانة غاز ونفط الهلال حصة نسبتها 70 بالمئة بينما يحوز شركاؤها أو.إم.في النمساوية وإم.أو.إل المجرية وآر.دبليو.إي الألمانية حصة قدرها عشرة بالمئة لكل منها.

كما سيدفع الإقليم 400 مليون دولار أخرى على الفور تخصص حصريا لمزيد من عمليات تطوير بيرل لزيادة الإنتاج في حقوله.

أما المبلغ المتبقي وقدره 1.24 مليار دولار فسيعاد تصنيفه من ديون إلى تكاليف معلقة يستردها بيرل من الإيرادات في المستقبل.