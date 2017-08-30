مصر تضخ كميات إضافية من الوقود لتجنب أزمات الأعياد

في إطار استعدادات قطاع البترول المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية خلال فترة عيد الأضحى المبارك وتزامنه مع بداية الموسم الدراسي، قررت الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية بكل المستودعات وزيادة الكميات التي يتم ضخها للمحطات من البنزين والسولار لمواجهة حركة النقل الزائدة خلال فترة ما قبل العيد من منتج السولار وأيضاً بعد العيد للاستعداد للمدارس ومواجهة زيادة مسحوبات المحطات من البنزين والعمل على وضع حد أدنى لأرصدة المحطات.

وأعلنت الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجي من البنزين والسولار بمستودعات الجمهورية بحيث يكون الحد الأدنى لأرصدة السولار والبنزين بها يكفى لمدة عشرة أيام، كما قررت زيادة حصص المحطات خاصة المتواجدة على الطرق السريعة بنسبة لا تقل عن 20%، وتوفير كافة احتياجات السوق المحلى من البنزين 95 بعد زيادة الطلب عليه بصورة ملحوظة.

وأعلنت أنه تم التنسيق مع شركات التسويق وشركة السهام البترولية على تواجد سيارات صهريجية محملة بالمنتجات البترولية على الطرق السريعة وذلك للتدخل السريع في حال وجود أي زحام على محطات الوقود تجنباً لحدوث تكدس وتزاحم على المحطات والطرق بحيث تكون تلك اللوارى مجهزة لتموين السيارات مباشرة.

وبالنسبة للبوتاجاز، قررت الوزارة ضخ مليون أسطوانة يومياً خلال شهر سبتمبر المقبل وهو أعلى معدل استهلاك متوقع، مع تجهيز 100 ألف اسطوانة معبأة بمصانع شركة بتروجاس كاحتياطي يمثل 10% من الاستهلاك اليومي، مع تشغيل مصانع بتروجاس بكامل طاقتها الإنتاجية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

كما تم عمل الاستعدادات اللازمة لموسم الحج بزيادة تسليمات مطارات الجمهورية خلال شهر أغسطس 2017 بكمية 93 ألف طن بزيادة حوالي 24% على نفس الفترة من العام السابق لتغطية الزيادة في الاستهلاك. وقامت الوزارة بتوفير حوالي 100 ألف طن خلال شهر سبتمبر لتلبية احتياجات مطارات الجمهورية ولحين عودة الحجاج والتأكيد على وجود رصيد استراتيجي بمستودعات المطارات بكفاية تشغيل 10 أيام.

