مصر.. 500 مليون دولار استثمارات بقطاعي البترول والغاز

صرّحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بأن مجموعة البنك الدولي وافقت اليوم على المشاركة فى ضخ استثمارات مباشرة بمصر، تصل قيمتها الإجمالية إلى نصف مليار دولار، وذلك فى مشروعات واعدة بقطاعي البترول والغاز.

هذا وأقرّ المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولي، حتى اليوم تمويل مشروعات البترول والغاز بنحو 100 مليون دولار كمساهمة من المؤسسة فى تلك الاستثمارات التى ستقودها شركات عالمية كبرى، ما يعزز مجدداً من ثقة المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص العالمي فى مستقبل الاقتصاد المصري.