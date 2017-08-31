البنزين الأميركي بدولارين للغالون بسبب "هارفي"

بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة دولارين للغالون للمرة الأولى منذ يوليو 2015، اليوم الخميس، مع تعطل إنتاج نحو ربع المصافي الأميركية بسبب السيول الناجمة عن العاصفة "هارفي"، بينما بقيت أسعار النفط الخام ضعيفة مع انخفاض الطلب عقب تعطل الإنتاج.

وظلت أسواق الخام ضعيفة، بعدما سجلت هبوطاً حاداً بالفعل أمس الأربعاء. وأدى إغلاق كثير من المصافي الأميركية إلى انخفاض الطلب على أهم لقيم لصناعة البترول.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 46 دولاراً للبرميل، بما يزيد قليلا على تسوية اليوم السابق، حين انخفضت الأسعار بـ 0.8% أثناء التعاملات.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 50.74 دولار للبرميل، منخفضا 12 سنتاً عن اليوم السابق، حين هبط الخام أكثر من 2%.