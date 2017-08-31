لأول مرة في 6 أشهر.. توقعات متفائلة لأسعار النفط

أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن انخفاضاً متسارعاً في مخزونات الخام العالمية، وتوقعات بارتفاع نمو الطلب العالمي، دفع المحللين لتعديل توقعاتهم لأسعار خام برنت صعوداً لأول مرة في ستة أشهر.

وأجري الاستطلاع قبل أن يجتاح الإعصار "هارفي" السواحل الأميركية ويعطل بعض المصافي الأميركية والإنتاج البحري.

وتوقع الاستطلاع الشهري الذي شمل 33 محللا وخبيراً اقتصادياً، أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 52.53 دولار للبرميل في 2017، بما يزيد قليلا عن تقديرات الشهر الماضي البالغة 52.45 دولار للبرميل.

وحتى يوليو الماضي، كان المحللون يخفضون توقعاتهم للأسعار كل شهر منذ فبراير.

ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر برنت في 2018 إلى 54.48 دولار للبرميل، مقارنة مع 54.51 دولار للبرميل في التقديرات السابقة.

أما الخام الخفيف الأميركي فتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل متوسطه إلى 50.01 دولار للبرميل في 2017، وإلى 51.92 دولار للبرميل في 2018.