باركليز: الالتزام بمستويات 2017 سيوازن أسوق النفط أكثر

قال بنك "باركليز" إن التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا بمستويات إنتاج العام 2017 بعد الربع الأول من 2018، سيؤدي بشكل أساسي إلى المزيد من التوازن بين العرض والطلب في السوق بنحو 400 ألف برميل يومياً (مع تساوي باقي العوامل)، وسيشكل خطاً صعوديا لتوقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2018.

وأضاف باركليز: "نتوقع ردا من إنتاج النفط الصخري، الذي قد ينمو مجدداً بما يتراوح بين 400 و500 ألف برميل يومياً، إذا بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 دولاراً للبرميل".

ويتوقع "باركليز" أن ينكمش نمو الطلب بما يتراوح بين 100 و200 ألف برميل يومياً، إذا بلغت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل العام القادم.