الفالح: أوبك لن تغير المسار بالنصف الثاني من 2018

أبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الصحافيين اليوم الاثنين أن من المتوقع أن تظل أوبك ملتزمة بسياسة تخفيضات الإنتاج الحالية في النصف الثاني من 2018 لكن منتجي النفط يملكون وفرة من المعروض، بما يسمح لهم بالتعامل مع أي تعطيلات مفاجئة، لكن لن نغرق السوق بالمعروض النفطي.



وكان الفالح يتحدث إثر اجتماع مع وزير الطاقة الأميركي ريك بيري الذي قال إن أوبك ستأخذ قراراتها بنفسها وإنه يرى أن بوسع الولايات المتحدة العمل في إطار ذلك.

برنامج نووي مدني

حديث الفالح وPERRY جاء بعد اجتماعهما في الرياض لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الكربون، حيث تطرق الطرفان إلى موضوع الطاقة النووية أيضا.

وأكد الفالح أن موضوع عدم انتشار المواد النووية أمر مهم للولايات المتحدة والسعودية والعالم، مشيرا إلى أن السعودية دعت الشركات الأميركية للمشاركة في تطوير برنامج نووي مدني.

وأوضح الفالح أن بلاده ملتزمة بخطط قصر التكنولوجيا النووية على الاستخدامات المدنية، وأن لا نية لتحويل التكنولوجيا النووية للاستخدامات العسكرية.

من جهته، قال وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، إنه من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات عن اتفاق للتعاون النووي مع السعودية.