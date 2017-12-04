النفط يتراجع مع تنامي أنشطة الحفر الأميركية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إثر زيادة في عدد الحفارات الأميركية الأسبوع الماضي لكن الأسعار لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015 مدعومة باتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الشركات الأميركية أضافت حفارين في الأسبوع المنتهي في أول ديسمبر كانون الأول، ليصل الإجمالي إلى 749 وهو الأعلى منذ سبتمبر أيلول.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا بما يعادل 0.8% ليسجل 57.90 دولار بحلول الساعة 0431 بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.6% إلى 63.34 دولار للبرميل.

ويعد قياس عدد الحفارات الأميركية من المؤشرات المبكرة للإنتاج في المستقبل وقد ارتفع كثيرا من 477 حفارا قبل عام بعدما رفعت شركات الطاقة خططها الخاصة بالإنفاق لعام 2017.