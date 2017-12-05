غولدمان:تراجع المخزون وخفض الإنتاج سيرفعان النفط بـ2018

رفع غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط في 2018، مشيرا إلى انخفاض المخزونات في العام المقبل والالتزام القوي الذي أبدته السعودية وروسيا بتمديد تخفيضات الخام خلال الاجتماع الذي قادته أوبك في فيينا الأسبوع الماضي.

ورفع البنك في مذكرة صدرت في ساعة متأخرة مساء أمس الاثنين، توقعاته لسعر برنت في العام المقبل إلى 62 دولارا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 57.50 دولار للبرميل، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأضاف أن التعديل يرجع أيضا فرض رسوم أعلى على خطوط الأنابيب الأميركية واتساع الفارق بين الخام الأميركي وبرنت إلى 4.50 دولار للبرميل.

ونزلت أسعار النفط في أعقاب اتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج وتلقي الأسعار دعما حاليا من توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية.

وتابع "بالطبع المخاطر باقية ونرى أنها تميل للاتجاه الصعودي في 2018 نتيجة المخاوف من شح مفرط سواء نتيجة تعطيلات أو طلب أعلى من توقعاتنا المتفائلة أو أن تترك أوبك المخزونات تهبط سريعا".

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبيل صدور بيانات مخزونات الخام الأميركية مع تقييم السوق إثر ارتفاع إنتاج الخام بالولايات المتحدة في مقابل اتفاق أوبك ومنتجين آخرين الأسبوع الماضي على تمديد تخفيضات المعروض.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2% عند 62.35 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات أو 0.1% إلى 57.43 دولار للبرميل.