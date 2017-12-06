أدنوك ترفع أسعار جميع خامات النفط في نوفمبر

رفعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء أسعار جميع خاماتها الثلاثة لشهر نوفمبر تشرين الثاني.

وحددت الشركة المنتجة بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات نوفمبر تشرين الثاني من خامها القياسي خام مربان عند 63.65 دولار للبرميل بزيادة 5.55 دولار حسبما ذكرت أدنوك في بيان.

وبهذا يزيد سعر البيع الرسمي لخام مربان في نوفمبر تشرين الثاني 2.83 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام دبي لذلك الشهر وهي أكبر علاوة سعرية منذ مايو أيار 2016 وفقا لما تظهره بيانات رويترز.

ورفعت أدنوك علاوات سعر البيع الرسمي فوق أسعار دبي لجميع خاماتها بمقدار 28 سنتا للبرميل وهو ما جاء في حدود توقعات السوق.