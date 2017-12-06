الفالح إلى القطب الشمالي ويشارك بافتتاح محطة غاز روسية

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن نظيره السعودي خالد الفالح سيسافر إلى منطقة القطب الشمالي الروسية ليشهد افتتاح محطة غاز طبيعي مسال هناك.

وسيزور الوزيران المحطة في الأسبوع الحالي. ومن المتوقع أن تنتج محطة يامال للغاز الطبيعي المسال، التي تديرها شركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز من القطاع الخاص الروسي، 17.5 مليون طن سنويا.

وقال نوفاك في يوليو/تموز إن التعاون في مجال الطاقة مع السعودية "شديد الأهمية"، وسيتعمق إذا قبلت الرياض عرضا للمشاركة في مشروع غاز بمنطقة القطب الشمالي الروسية.