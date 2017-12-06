النفط يهبط متأثراً بتخمة مخزونات الوقود الأميركية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بزيادة في مخزونات المنتجات المكررة الأميركية، ما اعتبرته السوق مؤشرا على فتور في الطلب.

وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 62.80 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا إلى 57.50 دولار للبرميل.

وقال تجار إن الأسعار تراجعت بعدما أظهر تقرير لمعهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، زيادة بـ9.2 مليون برميل في مخزونات البنزين للأسبوع المنتهي في أول ديسمبر، وزيادة بـ 4.3 مليون برميل في مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.

وخارج الولايات المتحدة، قال محللون إن تخفيضات إنتاج النفط التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون، وتقرر تمديدها حتى نهاية العام المقبل، ساهمت في رفع سعر خام برنت أكثر من 40% منذ يونيو، وأكثر من 130% منذ مطلع 2016، عندما نزلت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 2003.