النفط يهبط 2% لأدنى مستوى خلال أسبوعين

هبطت أسعار النفط 2 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين أثناء التعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات المنتجات المكررة، ما يشير إلى فتور محتمل في الطلب.

ورغم أن البيانات أظهرت هبوطا قدره 5.6 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي إلا أن مخزونات البنزين قفزت 6.8 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.7 مليون برميل. والزيادتان كلتاهما أعلى من توقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.31 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 61.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1743 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 61.36 دولار وهو أدنى مستوى منذ السابع عشر من نوفمبر.

وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 56.25 دولار للبرميل بعد أن هوت في وقت سابق من اليوم إلى 56.12 دولار وهو أدنى مستوى منذ العشرين من نوفمبر.