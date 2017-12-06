روسيا: من المبكر جداً الحديث عن خروج من اتفاق النفط

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن من المبكر جدا الحديث عن خروج محتمل من الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط، وإن الانسحاب من الاتفاق في نهاية المطاف يجب أن يكون تدريجيا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون نفطيون كبار آخرون، في مقدمتهم روسيا، الأسبوع الماضي على تمديد الاتفاق الذي يخفض مجمل إنتاجهم النفطي بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام القادم.

ومتحدثا أثناء زيارة للعراق قال نوفاك إن عملية الخروج من الاتفاق قد تستمر ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعتمد على مدى تعافي سوق النفط العالمية والطلب على الخام.