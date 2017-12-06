مخزونات النفط الأميركية تهبط بـ 5.6 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول ديسمبر، متجاوزرة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.4 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 2.8 مليون برميل.

وزادت مصافي التكرير استهلاكها للنفط الخام بمقدار 192 ألف برميل يوميا مع ارتفاع معدات التشغيل 1.2 نقطة مئوية.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات البنزين الأميركية زادت 6.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 1.7 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن ترتفع بمقدار مليون برميل.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 73 ألف برميل يوميا إلى 5.84 مليون برميل يوميا.