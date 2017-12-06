مخزونات النفط الخام الأميركية تهبط 5.5 مليون برميل

قال معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأميركية هبطت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر، لتصل إلى 451.8 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.4 مليون برميل. وتراجعت مخزونات النفط في مركز التسليم في "كاشينغ" بولاية أوكلاهوما بمليوني برميل.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين قفزت بمقدار 9.2 مليون برميل، في حين كان محللون في استطلاع لـ"رويترز" قد توقعوا زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 4.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 967 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي، بمقدار 726 ألف برميل يومياً إلى 7.5 مليون برميل يومياً.