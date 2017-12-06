نوفاك: راضون عن التعاون مع العراق ضمن اتفاق خفض الإنتاج

أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحافيين أن روسيا راضية عن التعاون مع العراق في إطار اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ 4.8 مليون برميل يوميا تطمح بغداد لزيادتها إلى خمسة ملايين برميل يوميا.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، ضخ العراق في المتوسط 4.33 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده السعودية وروسيا.

وفي الأسبوع الماضي جرت الموافقة على تمديد الاتفاق إلى نهاية 2018.

جازبروم نفط تبدأ تشغيل محطة غاز بحقل بدرة العراقي

وأطلقت جازبروم نفط الروسية محطة غاز جديدة قدرتها 1.6 مليار متر مكعب في حقل بدرة النفطي التابع لها في العراق اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفاد مراسل لرويترز حضر مراسم التدشين.

وفي هذا السياق، كشف الرئيس التنفيذي للشركة أن جازبروم نفط الروسية وشركاءها يخططون لاستثمار 2.5 مليار دولار أخرى في حقل بدرة العراقي حتى 2030.

من جهته، أوضح وزير النفط العراقي أن حقل بدرة النفطي ينتج 85 ألف برميل يوميا حاليا، لافتاً إلى أن محطة غاز بدرة ستزيد الإنتاج إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا في الربع الأول من 2018 مقارنة مع 35 مليون قدم مكعبة يوميا حاليا.