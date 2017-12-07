هل تصبح روسيا أكبر مصدر للغاز المسال عالميا؟

اقتربت روسيا أكثر من هدفها بأن تصبح أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وذلك مع إطلاق الإنتاج في مشروع "يامال" في القطب الشمالي.

وتهدف شركة "نوفاتك" الروسية مشغلة المشروع والمستثمر الرئيسي فيه بأن تصدر أول شحنة نهاية هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر أن المشروع تبلغ قيمته 27 مليار دولار وقادر على إنتاج 16.5 مليون طن سنويا من الغاز المسال.

حيث تستثمر في المشروع أيضا كل من شركة الطاقة الصينية cnpc وشركة الطاقة الفرنسية Total بحصة 20% لكل منهما إلى جانب حصة الـ 50% لـ "نوفاتك" الروسية إضافة إلى 10% يمتلكها "صندوق طريق الحرير" المدعوم صينيا.

وستتوجه أولى شحنات المشروع هذا الأسبوع إلى الصين. حيث تقوم الصين بزيادة وارداتها من الغاز المسال هذا العام إلى مستويات قياسية في ضوء التوجه الحكومي لخفض استهلاك الفحم محليا لأغراض التدفئة والصناعة واستخدام الغاز كبديل أنظف.

وضمن المساعي في هذا الإطار، رفعت الصين من إنتاجها من الغاز في الأشهر العشرة الأولى من العام بـ 9.7%.

كما ارتفعت واردات الصين من الغاز عبر الأنابيب من بلدان آسيا الوسطى خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بـ 5.9% الى 25.1 مليون طن.

لكن النمو الأكبر والأسرع جاء من واردات الصين الغاز المسال التي قفزت بـ 48.9% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام الى 29.1 مليون طن.

ويبدو أن وتيرة الواردات الصينية من الغاز المسال مستمرة في التسارع. إذ تشير التقارير الأولية الى أن وارداتها وصلت الى مستوى قياسي شهري في نوفمبر الماضي لتبلغ 4.12 مليون طن.

هذا النمو المتسارع دفع السعر الفوري للغاز المسال في آسيا للوصل مطلع ديسمبر الجاري إلى 9.85 دولار للمليون وحدة حرارية، متجاوزا ذروة الأسعار خلال موسم الشتاء الماضي المسجل في يناير من هذا العام عند 9.75 دولار.

ولكن بالرغم من ارتفاع الأسعار خلال هذا الموسم، إلا أنه من المتوقع أن تعود سوق الغاز المسال العالمية لتسجيل فائض في الإمدادات خلال العامين 2018 و2019 في ضوء الإنتاج المرتقب دخوله خلال هذه الفترة تحديدا من أستراليا والولايات المتحدة.