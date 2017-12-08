واردات الخام الصينية عند ثاني أعلى مستوى في نوفمبر

أظهرت بيانات من إدارة الجمارك الصينية ارتفاع واردات الصين من النفط الخام إلى 37.04 مليون طن في نوفمبر تشرين الثاني بما يعادل 9.01 مليون برميل يوميا مسجلة بذلك ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق.



وفي الأحد عشر شهرا الأولى من العام استوردت الصين 386 مليون طن من النفط الخام بزيادة 12% على أساس سنوي وفقا للأرقام.