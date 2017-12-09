أسعار النفط تصعد بقوة بدعم من الطلب الصيني

صعدت أسعار النفط أكثر من 1 بالمئة، بدعم من زيادة في الطلب الصيني على الخام وتهديدات بإضراب في نيجيريا، أكبر مصدر للخام في أفريقيا.

لكن الأسعار تنهي الأسبوع على خسائر تصل إلى 1.8 بالمئة وسط قلق من أن تزايد انتاج النفط الأميركي قد يقوض تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.20 دولار أو ما يعادل 1.93 بالمئة لتبلغ عند التسوية 63.40 دولار للبرميل لكنها تنهي الاسبوع منخفضة حوالي 0.6 بالمئة.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 67 سنتا أو 1.18 بالمئة وتنهي الأسبوع على خسارة تبلغ حوالي 1.8 بالمئة.

وزادت واردات الصين من النفط الخام إلى 9.01 مليون برميل يوميا وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق وفقا لما أظهرته بيانات من الإدارة العامة للجمارك.

وسيدفع ازدهار الطلب الصين لتتجاوز الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام هذا العام.

ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي جيفريز إنه يتوقع نمو الطلب على النفط 1.5 مليون برميل يوميا في 2018 مدفوعا بزيادة نحو عشرة بالمئة في الطلب الصيني.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس "بصفة عامة، السوق تبدو أكثر متانة وليس أكثر ضعفا".

وأضاف فارجا أن تهديدات من نقابة عمالية في نيجيريا، أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، بالإضراب عن العمل في وقت لاحق هذا الشهر قدمت أيضا دعما للأسعار.