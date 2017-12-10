العراق: اتفاق نفط كركوك مع إيران لعام واحد قابل للتمديد

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم الأحد، إن الاتفاق المبرم مع إيران لتبادل كميات من النفط الخام تتراوح بين 30 و60 ألف برميل يومياً من حقل نفط كركوك الشمالي، يسري لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده.

وصرح اللعيبي للصحافيين على هامش اجتماع منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" في الكويت، أن بغداد تعتزم الانتهاء من مد أنبوب النفط بين جيهان وكركوك خلال عام واحد.

وأضاف الوزير أنه ينوي زيارة حقل كركوك يوم الخميس القادم بصحبة الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي"، لتفعيل اتفاقية موقعة مع الشركة لمساعدة العراق على وقف تراجع كبير في إنتاج الحقل، بل زيادة إنتاجه وتحسين المكامن فيه.

وتوقع اللعيبي بقاء سعر النفط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل في 2018.

وصرح بأن وفداً عراقيا سيزور الكويت الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتصدير الغاز للكويت، موضحاً أن الفجوة بين الجانبين بشأن أسعار تصدير الغاز ضاقت.

وقال اللعيبي إن المفاوضات مع الكويت تدور حول تصدير 50 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، ترتفع إلى 150 مليونا ثم 200 مليون.

من جانبه، قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، إن استيراد الغاز العراقي سيحتاج إلى مد خط جديد وبناء مرافق جديدة لاستيراده.

من ناحية أخرى، أكد وزير النفط العراقي أن اجتماع "أوابك" في الكويت لم يناقش استخدام ورقة النفط للضغط بخصوص قضية القدس. وكان وزير خارجية لبنان جبران باسيل قد قال، أمس السبت، إنه يجب على الدول العربية النظر في فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة لمنعها من نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وقال باسيل في اجتماع لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، إنه يجب اتخاذ إجراءات ضد القرار الأميركي "بدءا من الإجراءات الدبلوماسية ومروراً بالتدابير السياسية ووصولا إلى العقوبات الاقتصادية والمالية".