"أوبك" ستدرس الخروج من اتفاق خفض الإنتاج قبل يونيو

قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الأحد، إن منظمة "أوبك" ستدرس قبل يونيو المقبل إمكانية وضع استراتيجية لكيفية الخروج من اتفاق خفض الإنتاج.

وقال الوزير الكويتي: "مازالت هناك اجتماعات كل شهرين للجنة الوزارية التي تراقب اتفاق خفض الإنتاج، وسوف يتم فيها وضع دراسة لاحتمال الخروج من الاتفاقية. ستكون موجودة في الاجتماع القادم إن شاء الله قبل يونيو".

وفيما يتعلق باتفاق لاستيراد الغاز العراقي قال الوزير إن المباحثات تدور حول زيادة واردات الغاز العراقي من 50 مليوناً إلى 200 مليون قدم مكعبة يومياً خلال 10 سنوات.

وأوضح أن ثمة وعدا من الوزير العراقي بأن تزيد الكميات عن هذا المستوى، مضيفاً أن مرافئ استيراد الغاز التي دشنتها الكويت يوم الخميس الماضي، ستنتهي في نهاية 2019 وبداية 2020، وتكفي لسد حاجة البلاد خلال 30 عاماً مقبلة.

وتوقع المرزوق توازن السوق النفطية في الربع الأخير من 2018، وقال إن الأسعار ستكون في مستوياتها الحالية.