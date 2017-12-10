حقل ظهر المصري للغاز يبدأ الإنتاج التجريبي قريباً

أعلنت وزارة النفط المصرية أن الإنتاج التجريبي في حقل ظهر للغاز سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة، حيث إن البلاد تقترب من هدفها من الإنتاج التجاري من أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط بنهاية هذا العام.

وقال وزير النفط المصري إن الإنتاج سيبدأ قبل نهاية العام بحوالي 350 مليون قدم مكعب يوميا. وسيرتفع إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا بحلول منتصف العام القادم، ليصل إلى 2.7 مليار قدم بحلول نهاية عام 2019.

ويمثل حقل ظُهر نقطة تحول من شأنها أن تساعد على وضع حد لاعتماد مصر على الغاز الطبيعي المسال المستورد في العام المقبل، ويمكن أن تتمكن في نهاية المطاف من تصدير الغاز إلى دول في شمال إفريقيا.