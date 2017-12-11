المزروعي:استراتيجية الخروج من التخفيضات ستُعلن في يونيو

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي اليوم الاثنين، إن منظمة أوبك والمنتجين المستقلين يعتزمون الإعلان عن استراتيجية خروج من تخفيضات الإنتاج في يونيو/حزيران.

وصرح المزروعي للصحفيين أن من السابق لأوانه الحديث عن شكل هذه الاستراتيجية قبل يونيو حزيران وهو الموعد المحدد لاجتماع أوبك وروسيا والمنتجين الآخرين المشاركين في الاتفاق.

وقال في أبوظبي "سنعلن الاستراتيجية في اجتماع يونيو. وهذا لا يعني أننا سنخرج في يونيو (حزيران). هذا يعني أننا سنضع استراتيجية."

وتتولى الإمارات رئاسة أوبك في 2018.

إلى ذلك، أكد وزير النفط الكويتي عصام المرزوق يوم أمس الأحد أن منظمة أوبك ستدرس قبل يونيو/حزيران المقبل إمكانية وضع استراتيجية لكيفية الخروج من اتفاق خفض الإنتاج.

وقال الوزير الكويتي "لازالت هناك اجتماعات كل شهرين للجنة الوزارية التي تراقب الاتفاق لخفض الإنتاج. وسوف يتم فيها وضع دراسة لاحتمال الخروج من الاتفاقية ستكون موجودة في الاجتماع القادم.. قبل يونيو".

واتفقت منظمة أوبك مع منتجين مستقلين بقيادة روسيا على خفض إنتاج البترول حتى نهاية عام 2018 في محاولة لإزالة تخمة المعروض في الأسواق العالمية وتعزيز أسعار النفط الواهنة.

وتجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يونيو في حين سيعقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لمراقبة الالتزام بالاتفاق في يناير في عمان.

وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اليوم إنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية الخروج من الاتفاق العالمي لخفض إنتاج البترول وإن الانسحاب النهائي من الاتفاق يجب أن يكون تدريجيا.

وأضاف نوفاك أن عملية الخروج من الاتفاق قد يستغرق ما بين ثلاثة وستة أشهر اعتمادا على كيفية انتعاش سوق النفط العالمي بحلول ذلك الوقت وعلى حجم الطلب على النفط.

وبموجب الاتفاق الحالي يخفض المنتجون حوالي 1.8 مليون برميل يوميا.

وتوقع الوزير عصام المرزوق اليوم توازن السوق النفطية في الربع الأخير من 2018 وقال إن الأسعار ستكون في مستوياتها الحالية.