النفط يتراجع مع تنامي أنشطة الحفر الأميركية

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي أشارت فيه أحدث زيادة في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى زيادة أخرى في الإنتاج الأميركي.



وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 57.05 دولار للبرميل متراجعا 31 سنتا أو0.5% عن آخر مستوى له عند الإغلاق.



وهبط سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 34 سنتا أو 0.5% إلى 63.06 دولار للبرميل.



وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين اثنين في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر كانون الأول ليرتفع العدد الإجمالي إلى 751 حفارا وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول.



وتشير زيادة عدد منصات الحفر إلى زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام والذي زاد بالفعل أكثر من 15% منذ منتصف 2016 إلى 9.71 مليون برميل يوميا.