أبرز التغييرات بوزراء الحقائب الاقتصادية لحكومة الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح، بعد أكثر من شهر على قبول استقالة الحكومة السابقة نهاية أكتوبر الماضي.

ومن أبرز التعيينات الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع خلفا للشيخ محمد الخالد الصباح.

وعلى صعيد التغيير في الحقائب الاقتصادية في التشكيل الجديد، تم تعيين وزير المالية السابق، أنس الصالح نائبا لرئيس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، كما تم تعيين نايف الحجرف وزيرا للمالية، وكان قد شغل منصب رئيس هيئة أسواق المال.

كما تم تعيين بخيت الرشيدي وزيرا للنفط والكهرباء والماء في الحكومة الجديدة بدلا من عصام المرزوق. وكان الرشيدي قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وهذه واحدة من المرات القليلة التي يأتي فيها وزير النفط في الكويت من قيادات الشركات النفطية.

ويقول موقع شركة البترول الكويتية العالمية على الانترنت إن الرشيدي تخرج من جامعة الاسكندرية في مصر متخصصا في الهندسة الكيميائية ويتمتع بخيرة تزيد على 30 عاما في صناعة التكرير، وقضى أغلب حياته المهنية في شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وتنوعت المهام التي شغلها الرشيدي بين التخطيط التشغيلي والخدمات التقنية والتخطيط المؤسسي. ومنذ 2007 وحتى 2013 شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية ونائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق المحلي. كما شغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة شركة نفط الكويت.

ويضيف الموقع أن الرشيدي أصبح عضوا نشطا في الهيئات الدولية الرائدة واللجان الفنية للنفط والغاز، لما يتمتع به من معرفة عميقة في مجالات التكرير والبتروكيماويات.