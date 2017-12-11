غولدمان ساكس يتوقع التزاما قوياً باتفاق خفض إنتاج النفط

قال بنك "غولدمان ساكس" إنه يتوقع التزاما قوياً من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الآخرين، بتخفيضات إنتاج النفط العالمية في النصف الأول من 2018.

وأشار "غولدمان ساكس" اليوم الاثنين إلى أن "استعادة النفط لتوازنه تتلقى دعماً من التزام أوبك القوي الذي بلغ مستويات مرتفعة جديدة في نوفمبر وكذلك من النمو الممتاز للطلب".

لكن البنك يتوقع أن يرتفع إنتاج "أوبك" وروسيا 515 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2018، مع عودة مستويات المخزون إلى طبيعتها بحلول الصيف المقبل بفضل ارتفاع الطلب.

وفي أواخر نوفمبر، اتفقت "أوبك" مع منتجين مستقلين من بينهم روسيا على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018. واستقرت أسواق النفط اليوم في الوقت الذي تواجه فيه تخفيضات الإنتاج أثر ارتفاع أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والتي تنبئ بزيادة أخرى في الإنتاج الأميركي.