النفط فوق 65 دولاراً لأول مرة منذ منتصف 2015

قفز مزيج برنت الخام 1.5% اليوم الثلاثاء، ليبلغ أعلى مستوى منذ منتصف 2015، بعد إغلاق خط أنابيب بحر الشمال الذي أدى بدوره لتوقف إمدادات كبيرة من سوق تشهد شحاً بالفعل بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك".

وسجل مزيج برنت خام القياس العالمي 65.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:56 بتوقيت غرينتش، مرتفعا 94 سنتا أو 1.5% عن الإغلاق السابق.

وهذه المرة الأولى التي يتخطى فيها برنت 65 دولارا منذ يونيو 2015.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.41 دولار للبرميل مرتفعاً 42 سنتا ما يوازي 0.7% عن آخر تسوية.

وأغلق خط الأنابيب الذي ينقل خام فورتيس وهو أكبر خط أنابيب في بريطانيا وتبلغ طاقته 450 ألف برميل يومياً أمس الاثنين، بعد الكشف عن وجود تصدعات.

وقال بنك ايه.ان.زد: "رد فعل السوق يبين أنها في شح إمدادات، وأي مشكلة تطال الإمدادات تنعكس سريعاً في صورة ارتفاع للأسعار".