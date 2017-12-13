الإمارات: قرار الخروج من اتفاق النفط سيكون جماعياً

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية خروج من اتفاق خفض معروض النفط العالمي الحالي، المبرم بين "أوبك" ومنتجين من خارجها.

وقال المزروعي في بيان اليوم الأربعاء: "من السابق لأوانه التكهن بشأن استراتيجيات الخروج من الاتفاق في الوقت الحالي؛ القرار سيكون قراراً جماعياً بين أوبك والشركاء غير الأعضاء في المنظمة في الوقت المناسب في المستقبل".

وأضاف: "في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على تنفيذ بنود الاتفاق القائم المستمر حتى نهاية ديسمبر 2018".

وأضاف أن "أوبك" وروسيا ومنتجي النفط الآخرين المشاركين في الاتفاق، يدركون أنه ساعد في تحقيق الاستقرار بالسوق عن طريق خفض تخمة المخزونات إلى مستوياتها الحالية.

وقال: "نحن ملتزمون بمواصلة هذه العملية وبالوصول إلى سوق أكثر استقرارا وتوازناً".

وتتولى الإمارات العربية المتحدة رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 14 دولة في 2018.