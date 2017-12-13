الناصر: 140 فرصة استثمارية بـ60 مليار ريال في "اكتفاء"

قال أمين الناصر، رئيس شركة "أرامكو" السعودية، إن المنتدى السنوي لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد المعروف بـ"اكتفاء"، سيشهد عرض 140 فرصة استثمارية بقيمة 60 مليار ريال.

وفي لقاء مع "العربية" قبيل انطلاق الدورة الثالثة من منتدى "اكتفاء" الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المملكة وخارجها، لفت الناصر إلى المشاركة الكبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 30 دولة في الدورة الحالية، 300 منها قادمة من خارج المملكة و700 شركة من الداخل، إلى جانب المشاركة الفعالة لكبار المنتجين ومقدمي الخدمات في السعودية.

وأشار إلى الفرص التي يقدمها المنتدى للمشاركين والتي تتمثل في 140 فرصة بقيمة 60 مليار ريال في 10 مجالات، ستعرض بشكل موسع وستتم مناقشتها من خلال جلسات نقاش سيشارك فيها 30 متحدثاً وأكثر من 2300 مشارك.

وقال إن الحدث سيشهد أيضاً توقيع أكثر من 30 اتفاقية بين "أرامكو" ومقدمي خدمات وبين الشركات المختلفة، وتشكيل شراكات استثمارية بين الجانب السعودي والشركات القادمة من الخارج.

وأوضح أن الحدث سيكون فرصة أيضاً لتوضيح التسهيلات الممنوحة للشركات الأجنبية من أجل الاستثمار في المملكة.