النفط يصعد بدعم استمرار إغلاق خط أنابيب

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات للقطاع تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع بينما واصلت توقعات الإغلاق الطويل لخط أنابيب خام رئيسي في بحر الشمال دعم الأسواق.



وزاد خام برنت 69 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 64.03 دولار للبرميل. ونزل الخام 1.35 دولارا أو 2.1% عند التسوية أمس الثلاثاء إثر موجة بيع لجني الأرباح بعد أنباء بشأن إغلاق خط أنابيب رئيسي في بحر الشمال ساهمت في رفع خام القياس العالمي فوق 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف عام 2015.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.8% إلى 57.59 دولار للبرميل.



وقال مشغل أكبر خط أنابيب بريطاني يمتد من حقولها للنفط والغاز في بحر الشمال إن من المرجح أن يظل الخط مغلقا لعدة أسابيع لإجراء إصلاحات.



وأغلق خط الأنابيب الذي ينقل نحو 450 ألف برميل يوميا من خام بحر الشمال فورتيس بعد اكتشاف تشققات. وتعود أهمية الخط للأسواق العالمية إلى أن خام فورتيس هو أكبر خمسة خامات نفطية تستخدم في حساب سعر برنت القياسي.



وقالت بعض الشركات المنتجة ومنها بي.بي ورويال دتش شل إنها أغلقت حقولا نفطية في أعقاب إغلاق خط الأنابيب.